C'è l'erede di Rudi Garcia alla guida della nazionale del Belgio: la federazione ha infatti annunciato poco fa la nomina di Mark Van Bommel a nuovo commissario tecnico. Pur essendo arrivato ai Quarti di finale del Mondiale, Garcia ha lasciato la guida della Nazionale di comune accordo con la federazione belga. “È un grande onore diventare il commissario tecnico del Belgio. Vorrei ringraziare la Federazione calcistica belga per la fiducia che ha riposto in me", ha dichiarato l'ex calciatore di Milan e Barcellona dopo la nomina.