Nel ritiro tedesco di Donaueschingen, anche oggi l'Inter di Cristian Chivu sosterà una doppia seduta di allenamento con carichi di lavoro importanti (da valutare le condizioni di Massolin). Domani, invece, il lavoro mattutino precederà il trasferimento a Karlsruhe, dove domenica, alle 16.30, ci sarà la prima amichevole contro i padroni di casa. 

In Germania è atteso il presidente Beppe Marotta, che seguirà dal vivo anche il test; ieri, invece, c’è stato l’avvicendamento tra Piero Ausilio e Dario Baccin con la dirigenza che vuole restare vicina al gruppo. 

Sezione: Focus / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 08:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.