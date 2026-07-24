Sportitalia parla di 'risultati promettenti' nei dialoghi che l'Inter sta portando avanti da settimane per Cristian Romero. Nello specifico, scrive Gianluigi Longari nel suo editoriale, va registrata l’apertura da parte del Tottenham ad abbassare il prezzo di partenza (50 milioni di euro) con tanto di possibilità di studiare formule che permetterebbero al club di Viale della Liberazione di dilazionare, almeno in parte, l'esborso.

L'eventuale fumata bianca, precisa il giornalista, è ancora lontana per un affare che rimane particolarmente complicato. Nonostante questo, "il realismo di partenza sta facendo spazio all’ottimismo che solo chi ha fiuto per le occasioni sa percepire. Il management dell’Inter ha dimostrato di averne e vuole darne conferma anche in questa circostanza", scrive Longari.