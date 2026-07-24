Anche Tuttosport conferma: la priorità dell'Inter in questa fase storica del mercato estivo è il Cuti Romero. Ritenuta eccessiva la valutazione che il Tottenham fa di Djed Spence, i nerazzurri si stanno concentrando sul centrale argentino che, in caso di approdo alla corte di Cristian Chivu, andrebbe a impreziosire un reparto che può già contare Akanji, Bastoni e Bisseck, oltre a Pavard, in caso di reintegro in rosa definitivo. Altrimenti si cercherà una soluzione low-cost ad agosto.

Quel che è certo, spiega il quotidiano torinese, è che il club nerazzurro non può pensare al doppio colpo Spence-Romero e, quindi, avendo 35-40 milioni di euro da investire - se la proprietà Oaktree darà naturalmente il suo via libera - ha scelto di giocare la sua fiche sull'argentino. Per il quale, nelle prossime ore, ci sarà un contatto fra il diesse Piero Ausilio, tornato dalla Germania, e il suo agente Ciro Palermo per capire la disponibilità a rivedere l'ingaggio da oltre 6 milioni di euro netti percepiti a Londra. Dopo i dialoghi con il procuratore, l'Inter si siederà al tavolo con gli Spurs proponendo 40 milioni di euro, bonus compresi, probabilmente con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, per rinviare il grosso della spesa all'estate 2027.