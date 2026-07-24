Nuova intervista rilasciata da Rafael Leao, questa volta in Brasile. L'esterno portoghese è tornato anche sull'interesse dell'Inter ai tempi in cui poi firmò con il Milan: "Al mio agente dissi di no, mi sono imposto anche se giocavano la Champions League. Gli dissi chiaramente che non volevo andare all'Inter. Poco dopo il mio agente mi chiamò per dirmi che il Milan mi avrebbe fatto un'offerta. Gli chiesti 'Cosa intendi? Ne sei sicuro?’. ‘Sì, il Milan… e qualcuno ti chiamerà’. Ho risposto: ‘Okay, bene, terrò gli occhi aperti’” ha concluso l'attaccante.