Le ultime dal ritiro della Germania con l'inviato di FcInterNews Simone Togna. Questa mattina la prima seduta, assente ancora Massolin che sarà valutato in giornata. Nel pomeriggio nuovo allenamento, atteso in ritiro l'arrivo del presidente Marotta.

Ecco il programma degli ultimi giorni dell'Inter in Germania. La squadra nerazzurra è attesa domenica alla prima vera amichevole del precampionato. 

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Sezione: Focus / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 14:15
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.