Alla spicciolata, come di consuetudine ormai nel ritiro tedesco, i calciatori nerazzurri stanno lasciando l'hotel dove alloggiano per raggiungere in bici i campi di allenamento. Diversi, come sempre, i tifosi assiepati dietro le transenne per chiedere una foto ricordo o un autografo, tutti disponibili i nerazzurri nell'accontentare quanti più tifosi possibili. Simpatico siparietto con Zielinski al quale un tifoso grida: "Ci hai fatto impazzire con quel gol alla Juve!". Di seguito le immagini girate dal nostro inviato Simone Togna.

Sezione: Copertina / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 17:09
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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