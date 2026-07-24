Alla spicciolata, come di consuetudine ormai nel ritiro tedesco, i calciatori nerazzurri stanno lasciando l'hotel dove alloggiano per raggiungere in bici i campi di allenamento. Diversi, come sempre, i tifosi assiepati dietro le transenne per chiedere una foto ricordo o un autografo, tutti disponibili i nerazzurri nell'accontentare quanti più tifosi possibili. Simpatico siparietto con Zielinski al quale un tifoso grida: "Ci hai fatto impazzire con quel gol alla Juve!". Di seguito le immagini girate dal nostro inviato Simone Togna.

Un tifoso a Zielinski: “Mi hai fatto impazzire con quel gol alla Juve” ️ @SimoneTogna pic.twitter.com/6pYwdLC9JP

Selfie e autografi anche per Provedel e Topalovic. I canterani Dimarco, Pio e Stankovic via insieme sulla golf car. Trasporto speciale per Bisseck ️ @SimoneTogna pic.twitter.com/dzd5bL2Bgt