Sarà lo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano ad ospitare, giovedì 12 novembre (fischio d'inizio ore 20.45), Italia-Francia, penultimo appuntamento del Gruppo 1 della Lega A della Nations League. Definita così anche l’ultima sede di gara del girone degli azzurri, che faranno il loro esordio nella quinta edizione del torneo venerdì 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma per poi affrontare lunedì 28 settembre la Turchia all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa. L’Italia - che venerdì 2 ottobre farà visita ai Bleus allo Stade de France di Saint-Denis - chiuderà la prima finestra stagionale dedicata alle nazionali tornando ad affrontare la Turchia lunedì 5 ottobre allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

L'Italia tornerà a giocare a San Siro a un anno di distanza dalla sconfitta (1-4) con la Norvegia nell’ultimo incontro del girone delle qualificazioni al Mondiale e due anni dopo il ko (1-3) con la Francia in Nations League. L’Italia ha perso le ultime tre gare disputate a Milano, dove aveva mantenuto un’imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall’1-2 del gennaio 1925 con l’Ungheria (al Campo Milan, mentre nel 1911 l’altra sconfitta con gli ungheresi era arrivata all’Arena Civica) all’1-2 dell’ottobre 2021 con la Spagna al ‘Meazza’.