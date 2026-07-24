Sfuma il sogno di milioni di italiani di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale azzurra. Stando a quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport, e poi confermato da Sky, nella notte, il tecnico catalano ha contattato il presidente del Club Italia Paolo Maldini e l'advisor Leonardo per comunicare loro la sua decisione di non accettare l'incarico da ct per motivazioni strettamente personali e familiari, che non hanno nulla a che vedere con il calcio.