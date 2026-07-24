Più giusto fare il ritiro in altura, come tradizione, oppure nel comfort del proprio centro sportivo? "Non c’è differenza, l’importante è fare gruppo". Lo dice Fabio Ripert, storico preparatore atletico di Simone Inzaghi, intervistato da SportWeek per uno speciale dedicato au summer training della Serie A. Tra presente e passato, con un commento anche di Nicola Berti che ricorda cosa accadeva ai suoi tempi: “Quando giocavo io era diverso: i ritiri estivi non erano blindati e noiosi come oggi”. Ancora: “E quella volta che con Baggio andammo a vedere il concerto di Vasco...”, afferma nell'anticipazione offerta online dalla Rosea

Sezione: Focus / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 21:14
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.