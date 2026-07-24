Più giusto fare il ritiro in altura, come tradizione, oppure nel comfort del proprio centro sportivo? "Non c’è differenza, l’importante è fare gruppo". Lo dice Fabio Ripert, storico preparatore atletico di Simone Inzaghi, intervistato da SportWeek per uno speciale dedicato au summer training della Serie A. Tra presente e passato, con un commento anche di Nicola Berti che ricorda cosa accadeva ai suoi tempi: “Quando giocavo io era diverso: i ritiri estivi non erano blindati e noiosi come oggi”. Ancora: “E quella volta che con Baggio andammo a vedere il concerto di Vasco...”, afferma nell'anticipazione offerta online dalla Rosea.