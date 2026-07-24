Secondo il Corriere dello Sport, Cristian Romero vale un’eccezione alla cosiddetta regola dei 25 milioni di euro, secondo la dirigenza e lo staff tecnico dell'Inter. Un limite non tassativo di Oaktree, che in più di un'occasione si è dimostrata pronta a superarlo, anche se, poi, fattivamente, le trattative più costose non sono mai andate in porto per un motivo o per un altro. Ora la priorità del mercato nerazzurro è il difensore argentino, fresco vice campione del mondo, che un nome proposto dal Tottenham nei dialoghi per Djed Spence, lui sì ritenuto troppo costoso dal club milanese. Più avanti, a proposito di limiti di spesa, potrebbe essere il turno di Curtis Jones, che Chivu vorrebbe a tutti i costi. Il via libera, aggiunge il quotidiano romano, lo dovrà dare in ogni caso la proprietà.

Nel frattempo, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando per ottenere le condizioni economiche più favorevoli dagli Spurs, un'impresa che potrebbe essere facilitata dal fatto che il giocatore ha già fatto sapere di voler lasciare Londra, una mossa a cui Roberto De Zerbi non si è detto contrario. L'ideale, per la società di Viale della Liberazione, sarebbe un prestito con obbligo di riscatto condizionato da strappare alla controparte; in mezzo i discorsi con l’entourage del giocatore, che potrebbero andare in scena nelle prossime ore. Ausilio ieri è rientrato da Donaueschingen, dove oggi sbarcherà Marotta, e già nel week-end potrebbe esserci qualche novità.

Il centrale della Seleccion, come noto, apprezza l’interessamento della Beneamata, a cui ha dato una preferenza rispetto al Barcellona, l'altra squadra che lo vorrebbe ingaggiare ma che al momento non può affondare il colpo perché il mercato in uscita non si sblocca.