Il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso del direttore generale del Comune di Milano, Cristian Malangone, che si era opposto a fornire i codici di sblocco del proprio telefono, sequestrato nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta rivelazione di segreti e turbativa d'asta relativa alla vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan.

La difesa sosteneva che l'accesso al dispositivo avrebbe comportato un'acquisizione eccessiva dei dati personali e contestava l'ampiezza delle ricerche effettuate dagli inquirenti. I

giudici hanno però ritenuto legittimi i criteri adottati dalla Procura, evidenziando che le acquisizioni sono mirate e pertinenti all'indagine, che riguarda presunti scambi di informazioni riservate tra soggetti pubblici e privati dal 2017 al 2025. Il telefono resta inutilizzabile senza i codici di sblocco e spetterà ora a Malangone decidere se consegnarli agli investigatori.