Sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Come riportato dal Corriere dello Sport, la scelta è arrivata al termine di una lunga fase di valutazione da parte di Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo, che avevano preso in considerazione anche Carlo Ancelotti e tentato fino all'ultimo di convincere Pep Guardiola, deciso però a confermare il suo anno sabbatico.

La carriera di Pirlo

Pirlo, già allenatore di Juventus, Sampdoria e United FC di Dubai, dove ha conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa italiana con i bianconeri, ha prevalso su Roberto Mancini, che sperava in un ritorno sulla panchina azzurra.

L'ex regista campione del mondo nel 2006 raccoglierà così l'eredità di Gennaro Gattuso, con l'obiettivo di rilanciare una Nazionale chiamata a lasciarsi alle spalle le delusioni legate alle mancate qualificazioni agli ultimi due Mondiali.