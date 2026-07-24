Dopo aver parlato di Cristian Romero con il Tottenham, l'Inter ha avuto contatti anche con l'entourage del calciatore argentino nelle scorse ore, stando a quanto rivela Fabrizio Romano. I nerazzurri stanno ragionando sui numeri dell'affare, sia dal punto di vista del cartellino che dello stipendio del Cuti, obiettivo numero uno in questa fase storica del mercato.

Per questo motivo, infatti, in Viale della Liberazione hanno messo in standby il discorso relativo al laterale destro, priorità delle scorse settimane come testimoniato dalle trattative condotte fino all'ultimo metro e poi naufragate per diversi motivi per Marco Palestra e Anan Khalaili.