Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata al Corriere dello Sport, Franco Carboni, neo giocatore del Parma, ha parlato così dell'Inter, il club gli ha dato fiducia quando è sbarcato in Italia: "E' un club a cui devo tanto. Posso solamente ringraziare tutti quelli che ci lavorano", le parole dell'argentino. Che nelle giovanili nerazzurre è stato allenato da Cristian Chivu: "Una persona e un allenatore top. Ho lavorato con lui per tre anni. Sono arrivato come attaccante, ma Conte aveva bisogno di un quinto. È stato Chivu a mettermi poi terzino tra U18 e Primavera. Mi ha insegnato tante cose, anche fuori dal campo. Mi ha spiegato come comportarmi, consigliandomi di rimanere umile".

Carboni, infine, racconta un aneddoto che inquadra l'attuale tecnico dei nerazzurri: "Non avevo mai battuto una rimessa laterale nella mia vita. Dopo gli allenamenti mi faceva rimanere sempre al campo per lavorare su quel fondamentale. Il giorno del mio esordio in Serie A, a Monza, ho visto un sms: 'Complimenti per l’esordio ma soprattutto per la rimessa laterale...'. Era Chivu".

