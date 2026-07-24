Novità erano attese sul fronte Romero e novità potrebbero esserci nelle prossime ore. Secondo quanto riferisce Sportitalia, infatti, l'agente del difensore argentino Ciro Palermo è in Italia insieme al membro dell'entourage Vincent Casella, per incontrare l'Inter. Ricordiamo che giusto ieri Piero Ausilio ha fatto ritorno a Milano dal ritiro in terra tedesca, sostituito da Dario Baccin, proprio per incontrare i rappresentati di Romero. Si entra nel vivo della trattativa quindi, vedremo se Inter e Tottenham riusciranno a trovare la quadra tra l'iniziale richiesta di 50 milioni e la volontà nerazzurra di provare a scendere a 35-40.

A seguire il video degli agenti a Milano.