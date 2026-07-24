Collegamento dal ritiro nerazzurro con il nostro inviato, Simone Togna. Doppia seduta in programma oggi, atteso anche in Germania il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.

Spazio anche alle ultimissime di calciomercato. Il punto su Romero, sulla fascia destra, su Jones e sulle operazioni in uscita. Retroscena clamoroso su Solet.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 12:07
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.