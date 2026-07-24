La pista più calda in questo momento del mercato dell'Inter porta al Cuti Romero. Il suo agente è a Milano e non è escluso che nelle prossime ore possa esserci un contatto con l'Inter per capire i margini di una possibile trattativa

L'opinione di Viviano

Durante la diretta di Sportium Fun, l'ex portiere Viviano ha commentato così il possibile acquisto di Romero da parte dell'Inter. "Non è perfetto, ma andrebbe bene per l'Inter. Ragazzo umile, silenzioso, poi in campo un'altra cosa, diventa una m***a. Non spenderei 40 mln per Romero, perché non ha finito una partita delle 8 del Mondiale. Lo scorso anno è stato infortunato non so quando".