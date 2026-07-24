A una settimana dall'inizio del ritiro dell'Inter a Donaueschingen, il protagonista in casa nerazzurra è senza dubbio Pio Esposito. L'attaccante classe 2005 è in grande forma, come testimoniato dalla cinquina realizzata nel 16-0 contro l'Aasen. In attesa del rientro di Bonny, Lautaro Martinez e Thuram, è lui il punto di riferimento dell'attacco nerazzurro anche per le prossime amichevoli contro Karlsruhe, Manchester City, Milan e Juventus.

Oltre i gol

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Pio si sta distinguendo non solo per i gol, ma anche per la maturità e la leadership dimostrate nonostante la giovane età, diventando un modello per gli altri ragazzi del vivaio. Nonostante i paragoni con campioni del passato come Milito, il 21enne mantiene i piedi per terra, ribadendo di voler pensare solo a lavorare e migliorare.

L'Inter punta fortemente su di lui e valuta già il rinnovo del contratto fino al 2031, a conferma della fiducia nel suo futuro. Dopo la stagione della rivelazione, quella alle porte è considerata l'annata della definitiva consacrazione.