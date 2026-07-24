Non è utopia, secondo la Gazzetta dello Sport, pensare che l'Inter possa decidere di prolungare di un'ulteriore stagione il contratto di Francesco Pio Esposito, spostando, quindi, la scadenza al 30 giugno 2031. Un modo per l'attaccante classe 2005 per iniziare la sua seconda stagione nella prima squadra nerazzurra con uno status tutto nuovo, quella della consacrazione, come si augura tutto l'ambiente. Dopo un'annata in cui è stato il giocatore rivelazione del gruppo, anche grazie alla fiducia mostratagli da Cristian Chivu. 

Sezione: Focus / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 09:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.