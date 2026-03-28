In attesa di capire come finirà la vicenda di mercato legata ad Alessandro Bastoni, sempre più pressato dal Barcellona, l'Inter sa già che dovrà intervenire sul reparto difensivo vista l'uscita sia di Francesco Acerbi sia di Stefan de Vrij per scadenza di contratto. Per questo i nerazzurri continuano a lavorare su due profili, che non dipendono dal futuro di Bastoni: Oumar Solet e Tarik Muharemovic. La strategia ad oggi prevede che arrivi solo uno dei due, con il francese dell'Udinese in vantaggio rispetto al bosniaco del Sassuolo. Il motivo è semplice: il centrale dell'Udinese è un jolly in grado di ricoprire tutti i ruoli del tridente arretrato e ha le caratteristiche che Cristian Chivu ricerca in un difensore: personalità, atletismo e tecnica di base. Anche Muharemovic piace, ma è un centrale classico da difesa a quattro, non avendo mai sperimentato altri moduli. Quindi sarebbe una scommessa più rischiosa rispetto all'ex Salisburgo, che Piero Ausilio apprezza sin dai tempi in Austria. Per riempire l'altra casella in difesa probabilmente si andrà su un giocatore più pronto e più affidabile nell'immediato.

Tornando a Bastoni, qualora il classe '99 lasciasse l'Inter, e non è affatto scontato come fanno credere i media spagnoli, la dirigenza nerazzurra andrebbe a sostituirlo con un giocatore di livello, non una scommessa. In tal senso recentemente c'è stato un contatto con Alessandro Lucci, agente di Riccardo Calafiori, anche per fare un bilancio sulla stagione al Padova di Luca Di Maggio (che in estate potrà avere mercato in A e B). L'ex Bologna, oggi all'Arsenal, comunque è un obiettivo non semplice da raggiungere perché ad oggi l'Arsenal non ne valuta una cessione e comunque tra cartellino e stipendio sarebbe un investimento significativo. Tutto però resta in evoluzione, la certezza è che la prossima difesa dell'Inter presenterà più di un volto nuovo.