Dopo il pareggio casalingo contro il Napoli Women la Serie A si ferma per lasciare spazio alla Coppa Italia. L'Inter affronta la Roma nella semifinale di ritorno dopo l'1-1 della gara d'andata: si gioca all'Arena Civica Gianni Brera, il fischio d'inizio del match è in programma alle ore 15:00. In palio c'è l'accesso alla finalissima della competizione, per le nerazzurre sarebbe una prima volta storica. 

Queste le scelte di formazione di Giampiero Piovani e Luca Rossettini:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 18 Glionna, 21 Tomaselli, 27 Csiszar, 20 Detruyer, 22 Schough; 9 Polli, 10 Magull.

In panchina: 23 Ivarsdottir, 34 Ferraro, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Vilhjalmsdottir, 13 Merlo, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 19 Paz, 30 Romanelli.

Coach: Gianpiero Piovani

ROMA (4-3-3): 1 Lukasova; 25 Thogersen, 5 Antoine, 19 Oladipo, 23 Bergamaschi; 10 Giugliano, 8 Csiki, 20 Greggi; 15 Dragoni, 7 Viens, 11 Haavi.

In panchina: 24 Baldi, 36 Soggiu, 2 Veje, 4 Heatley, 6 Valdezate, 9 Dorsin, 16 Corelli, 17 Pilgrim, 22 Pandini, 30 Babajide, 47 Galli, 57 Testa.

Coach: Luca Rossettini

Arbitro: Colaninno

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 29 marzo 2026 alle 14:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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