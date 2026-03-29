Andreas Schjelderup si è distinto in maniera importante nell'amichevole di Amsterdam tra Paesi Bassi e Norvegia, e non solo per il gol segnato. L'attaccante del Benfica si è guadagnato elogi ad ogni livello per la prestazione della Cruijff Arena, strappando anche gli elogi del suo compagno di Nazionale Alexander Sorloth: "È incredibilmente forte, un giocatore fantastico. Non conosce la paura e quindi non ha avuto alcun rispetto per Denzel Dumfries, lo ha affrontato dritto negli occhi. È un piacere avere giocatori così in squadra".