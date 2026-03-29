"Sono ottimista: l'Italia andrà al Mondiale". Musica e parole di Dino Zoff, intervenuto a Il Giornale, dove il campione del Mondo '82 nella lunga chiacchierata in vista della sfida di martedì valida per i playoff per il Mondiale, ha parlato anche di Pio Esposito.

L'attaccante dell'Inter è il miglior giovane italiano attualmente in circolazione?

"Non amo fare classifiche e non mi compete neanche. Naturalmente in questi mesi Esposito mi ha colpito molto come attaccante. Non solo dal punto di vista tecnico, ma a trecentosessanta gradi: Pio è un giocatore forte e già maturo anche nei comportamenti in campo, nonostante la giovane età. Qualità che possono accompagnarlo verso un percorso importante".