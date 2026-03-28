L'ex difensore Fulvio Collovati, Campione del Mondo con l'Italia nel 1982, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola dell'attacco degli azzurri di Gennaro Gattuso, partendo dal centravanti della Fiorentina Moise Kean: "Io ho visto un giocatore in forma, molto più di Retegui che paga il fatto di non giocare da tempo. Kean era in condizione, forse nelle ultime partite con la Fiorentina non è stato così ma tra gli attaccanti giovani che ci sono è tra i migliori. A Firenze ci si aspetta qualcosa di più ma mancano ancora 8 partite e sono sicuro che sarà in grado di dare tanto ai viola".

Poi parlando della possibilità che lo stesso Kean possa giocare in coppia con il giovane talento dell'Inter, Francesco Pio Esposito, ha spiegato: "Sono la coppia migliore per l'attacco dell'Italia. Ho visto paragoni improponibili su Pio ma è un giovane di grande valore. Deve crescere ma ripeto, la coppia con Kean è la migliore".

Sulle polemiche legate all'esultanza di alcuni giocatori per la vittoria della Bosnia Erzegovinaa sul Galles: "Non vanno trovate giustificazioni, è un gesto normale. Forse loro stanno preparando la partita dal punto di vista psicologico ma è normale. Ho esultato anche io. Il gesto di Dimarco è istintivo ma andiamo oltre, è una polemica inutile".