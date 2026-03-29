In vista della seconda amichevole di questa pausa per le Nazionali di marzo contro la Colombia a Washington, Didier Deschamps, CT della Francia, cambia radicalmente gli interpreti e lancia dal 1' Marcus Thuram, attaccante dell'Inter. Tikus sarà affiancato nel reparto offensivo da Cherki del City e Doué del PSG. In mezzo al campo ci sarà Kanté, coadiuvato da Aklioiuche e Zaire-Emery. In difesa Kalulu e Digne terzini, al centro Lacroix e Lucas Hernandez. Il portiere è Samba.