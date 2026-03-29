Anche il secondo passo è stato compiuto. Davanti ai 3.000 spettatori di Cosenza, la Nazionale Under 19 di Alberto Bollini ha battuto 3-0 la Slovacchia nel secondo match valido per la fase Elite di qualificazione agli Europei. Come auspicato alla vigilia, Mattia Mosconi, attaccante dell'Inter Under 20, ha ottenuto il suo regalo di compleanno in campo: sua infatti la prima rete arrivata al 37esimo del primo tempo. Poi tocca a Mattia Liberali e Federico Coletta arrotondare il risultato.

“Bravi i ragazzi ad aver giocato con spensieratezza – l’analisi del tecnico Bollini –. Ci voleva il gol e segnando l’1-0 abbiamo incanalato la partita. La squadra sta mostrando grande disponibilità tattica, tecnica, emotiva: siamo in fiducia, abbiamo consapevolezza, e lo dimostriamo in campo e durante le giornate di lavoro. La gara contro la Turchia? La squadra deve andare a fare il proprio calcio, per vincere: un calcio libero, d’attacco, senza stare a pensare a fare calcoli. E con il pubblico calabrese, che ci tengo a ringraziare per la straordinaria risposta di tante famiglie e tanti bambini anche oggi, saremo più forti”.