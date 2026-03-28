Prosegue a punteggio pieno il cammino dell’Italia Under 19 nelle qualificazioni agli Europei di categoria. La squadra guidata da Alberto Bollini supera con un netto 3-0 la Slovacchia Under 19 e si prepara allo scontro diretto decisivo con la Turchia U19, anch’essa a quota 6 punti nel Gruppo 2.

La partita si apre con ritmi bassi, ma al 18’ Idrissou sfiora il vantaggio colpendo il palo di testa su cross di Natali. Il gol arriva al 37’: proprio Idrissou avvia l’azione e serve Mosconi, bravo a inserirsi e finalizzare per l’1-0 azzurro.

Cinque minuti più tardi, ancora Idrissou è protagonista nel forcing offensivo e contribuisce indirettamente all’espulsione di Lajciak per doppio giallo, con la Slovacchia che resta in dieci e perde anche il proprio allenatore. In pieno recupero del primo tempo arriva il raddoppio di Liberali, ex Milan ora al Catanzaro, bravo a piazzare di mancino una conclusione precisa dal limite.

Nella ripresa la Slovacchia resta nuovamente in inferiorità numerica per il rosso a Sala, ma l’inerzia non cambia. Al 72’ arriva anche il tris firmato da Coletta, entrato al posto di Liberali: il centrocampista raccoglie l’assist di Mosconi e chiude i conti da centro area.