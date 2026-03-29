Da Coverciano, dove sta andando in scena un test in famiglia tra la nazionale italiana e l'Under 17 dell'Empoli, filtra la sensazione che Gennaro Gattuso possa confermare contro la Bosnia l'11 titolare anti-Irlanda del Nord sceso in campo a Bergamo, giovedì scorso. Se così fosse, la tentazione di vedere Francesco Pio Esposito dal 1' al posto di Mateo Retegui, di fianco a Moise Kean, rimarrebbe tale. Lo riferisce Sky Sport.