Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale, è stato protagonista del podcast 'Campus Talk' del brand sportivo Macron. Un lungo intervento nel corso del quale l'ex direttore di gara bolognese ha rievocato un aneddoto risalente a un derby di Milano del 2012. In quell'occasione, assegnò un penalty contro l'Inter per un contatto tra Julio Cesar e Jerome Boateng. Rizzoli spiega: "Mi sembrò di aver visto il ghanese anticipare il portiere spostando la palla con un tocco d’esterno e fu travolto dall’estremo difensore in ritardo".

Rizzoli ricorda ancora le recriminazioni del portiere brasiliano: "Mi aspettavo la classica protesta durissima, e invece venne da me e mi disse: 'Rizzo, hai preso un granchio'. Mi diede una pacca e andò via. Lì io capii di aver sbagliato perché non era la classica protesta, ma una protesta normale. Io lo guardai e gli dissi: 'Se ho sbagliato mi dispiace'. Me lo ricordo ancora. E quando lo rincontrai gli dissi: 'Avevo preso veramente un granchio, mi dispiace'. L'ho rivisto recentemente in Qatar e abbiamo ancora fatto la battuta sul modo in cui si è posto. In questo modo riesci anche a creare un rapporto che rimane consolidato, fosse sempre così non peggiorerebbe lo spettacolo che tu proponi. Quando vedi 4-5 giocatori che aggrediscono ci perde l'arbitro ma ci perde anche lo sport".