Mario Giuffredi, agente dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, è intervenuto negli studi dell'emittente Stile TV parlando dell'eventualità di vedere il suo assistito titolare martedì sera contro la Bosnia nello spareggio per i Mondiali 2026: "Rino Gattuso saprà fare le scelte giuste per il bene della Nazionale, non ha bisogno di consigli né di altro. I giocatori sono a disposizione per rispettare le scelte dell’allenatore. Pio è un ragazzo che ha grande personalità, quindi se dovesse essere chiamato in causa dal primo minuto, affronterà questa partita come è abituato ad affrontare tutte le partite da quando gioca a calcio: una sua qualità è quella di giocare tutte le gare con la stessa semplicità".