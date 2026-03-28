Mario Giuffredi, agente dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, è intervenuto negli studi dell'emittente Stile TV parlando dell'eventualità di vedere il suo assistito titolare martedì sera contro la Bosnia nello spareggio per i Mondiali 2026: "Rino Gattuso saprà fare le scelte giuste per il bene della Nazionale, non ha bisogno di consigli né di altro. I giocatori sono a disposizione per rispettare le scelte dell’allenatore. Pio è un ragazzo che ha grande personalità, quindi se dovesse essere chiamato in causa dal primo minuto, affronterà questa partita come è abituato ad affrontare tutte le partite da quando gioca a calcio: una sua qualità è quella di giocare tutte le gare con la stessa semplicità". 

Sezione: Focus / Data: Sab 28 marzo 2026 alle 17:00
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.