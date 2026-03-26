Intervenuto dal ritiro dell'Olanda in conferenza stampa, l'attaccante della Roma, Donyell Malen ha parlato anche del suo arrivo in Italia, sul calcio italiano e sul momento personale che sta vivendo, parole che l'Inter, prossima avversaria della squadra di Gasperini, ascolta con attenzione a distanza.

Le differenze calcistiche che riguardano la Serie A?

"Non sono in Italia da molto tempo, ma il calcio mi si addice. Quando c'è un trasferimento come questo, si pensa anche ai Mondiali: diventa necessario giocare. Ho partecipato a due grandi tornei, personalmente è andata bene, ma a livello di squadra avremmo potuto fare meglio".

Sul suo momento?

"Non è sempre facile. Bisogna davvero cambiare marcia, ma è un onore essere in nazionale, e anche in dieci minuti si può fare la differenza. In questo momento mi sento un buon attaccante, in forma. Questo è anche merito del club. Alla Roma attacchiamo, esercitiamo molta pressione".