Mircea Lucescu, ct della Romania ed ex allenatore dell'Inter, è stato colto da un malore poco prima dell’ultimo allenamento prima della partenza per la Slovacchia, dove martedì è in programma l’amichevole tra le due squadre sconfitte nelle semifinali dei play-off Mondiali. Secondo quanto ha fatto sapere la federcalcio romena, Lucescu, 80 anni, si è sentito male durante la riunione tecnica ed è stato “immediatamente soccorso dallo staff medico della nazionale, che gli ha fornito le prime cure sul posto”.

Successivamente, “il pronto intervento del personale medico ha permesso di stabilizzare rapidamente le condizioni del tecnico”, che è stato portato in un ospedale di Bucarest per accertamenti approfonditi. “Al momento – recita la nota della federazione - le condizioni del selezionatore sono stabili”.