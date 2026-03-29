"Rino Gattuso sarà l'elemento decisivo, e Pio Esposito lo metterei sempre titolare. L'importante è che l'Italia torni a fare i Mondiali". Queste le certezze espresse da Antonio Di Natale, presente anche lui all'evento di Operazione Nostalgia di Roma. "Un Di Natale in Serie A? Ce ne sono tanti, spero anche migliori di me", ha poi chiosato.