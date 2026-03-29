Nonostante la sconfitta contro la Roma, sprizza orgoglio per l'Inter Women dalle parole del tecnico Gianpiero Piovani. Che dopo la partita si presenta ai microfoni di Sky Sport per elogiare comunque le sue ragazze:

Partiamo dal discorso alla fine, quando hai parlato alle ragazze immagino anche per ringraziarle. L'Inter ha dimostrato di esserci.

"Sì, sono d'accordo. Alle ragazze ho detto che il mio giudizio verso di loro non cambia, anzi si rafforza sempre di più. Abbiamo ancora due obiettivi da raggiungere e finché c'è vita c'è speranza. Abbiamo ancora la possibilità di vincere lo Scudetto e di andare in Champions che è il primo obiettivo. Dobbiamo andare avanti col sorriso sulle labbra che è quello che ci ha contraddistinto sin qui".

La Roma ha segnato su due errori delle singole ma l'Inter è sempre stata in partita. Stai trasformando la mentalità della squadra.

"Siamo partiti l'anno scorso con questo gruppo, quest'anno sono cambiate alcune giocatrici e quindi ci abbiamo messo un po' di tempo per farle entrare. Ma la filosofia è sempre quella di vincere le partite, negli anni passati non era successo ma già l'anno scorso centrando la Champions abbiamo ottenuto un obiettivo importante e quest'anno siamo ancora lì. Speriamo di essere ancora lì, la mentalità deve essere forte, non vincente perché non esiste ma forte perché le ragazze hanno capito e hanno voglia di migliorarsi. Dobbiamo fare tutto questo con entusiasmo e con voglia di portarlo in campo".

Dove bisogna lavorare ancora?

"Su tutte le cose, nel calcio un giorno magari fai bene una cosa un giorno l'altra. Se Bugeja avesse segnato avremmo visto un'altra partita, poi negli ultimi cinque minuti ci abbiamo provato. Ma non ho nulla da rimproverare alle ragazze nonostante gli errori fatti; dobbiamo andare avanti e su questi errori dobbiamo migliorare".