Chus Bueno, CEO di Euroleague Basketball, numero uno della principale lega europea di pallacanestro, parlando ai microfoni della Gazzetta dello Sport a proposito dei nuovi piani per la competizione si sofferma anche sulla possibile rivoluzione che potrebbe andare in scena a Milano, dove NBA Europe punta a coinvolgere Oaktree e Redbird per lanciare una nuova franchigia nel capoluogo lombardo con l'inserimento anche di Inter e Milan. Nelle parole di Bueno, c'è un sostanziale ridimensionamento della prospettiva,

Su Milano, si è parlato molto dell’interesse per Nba Europe di altri soggetti diversi dall’Olimpia come Milan e Inter. Si può immaginare un futuro senza l’Olimpia in Eurolega?

"La risposta semplice è no. Non vedo Milano fuori dall’Eurolega. È una grande squadra, un’enorme tradizione, uno dei club che ci sono stati dall’inizio. Sono venuto a Milano per la celebrazione dei 90 anni di storia. Quindi no, non è uno scenario che vedo. Ma non vedo neanche la possibilità che qualche altro brand gestisca una squadra di basket di riferimento di Milano che non sia l’Olimpia. Se c'è un soggetto interessato a investire a Milano, non vedo nessuno scenario in cui non lo faccia in questa squadra, attorno a cui ruotano tutti i tifosi e tutta la città del basket. È molto difficile per me pensare che ci sia una nuova franchigia qui che fa basket che non sia l’Olimpia Milano".