Il futuro di Yann Sommer potrebbe essere ancora all'Inter, ma nelle visti di vice e non più di primo portiere. A confermare l'indiscrezione degli ultimi giorni ci pensa oggi il Corriere dello Sport mentre analizza la situazione dell'esperto svizzero che a giugno vedrà il suo contratto andare in scadenza.

Nonostante una stagione non convincente e condita da più di un errore pesante, l'addio a fine stagione non è ancora deciso e i discorsi sul futuro sono rinviati al termine della stagione. Insomma, secondo il Corsport "in casa interista c’è l’intenzione di tenere l’ex Bayern come riserva senza disperdere la sua preziosa esperienza in materia. La decisione finale verrà presa a stagione finita, quando sarà possibile stilare un bilancio definitivo".