Nicola Ventola, ospite nella riflessione di Viva el Futbol in vista dello spareggio decisivo della Nazionale italiana contro la Bosnia, ha parlato così degli attaccanti: "Contro l'Irlanda del Nord hanno fatto un po' fatica, soprattutto Retegui non l'ho visto in condizione, faceva fatica a fare movimenti in profondità e a tenere palla. Quindi proporrei a Gattuso Pio Esposito titolare con la Bosnia".