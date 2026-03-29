Marco Giannitti, ex direttore sportivo del Perugia, ha parlato a Tuttomercatoweb della lotta Scudetto: "Questo è un campionato diverso dagli altri anni. Sembrava che il Milan potesse dare fastidio all'Inter per lo Scudetto, il Napoli ha alternato risultati positivi a quelli negativi e anche i nerazzurri non hanno avuto un cammino continuo anche se hanno un margine importante e la spunteranno".