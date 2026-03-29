Nella giornata di oggi il mondo del calcio è stato scosso da una tragica notizia: a soli 10 anni è scomparsa Nina Rivetti, figlia del vicepresidente Silvio e nipote del patron del Modena, Carlo. Anche l'Inter si unisce al cordoglio del club gialloblu:

"FC Internazionale Milano esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della piccola Nina. Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia Rivetti e al Modena FC in questo momento di lutto".

Così il Modena aveva annunciato oggi la triste notizia: "Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena Fc. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena Fc, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata. In segno di lutto, tutti gli impegni pubblici del Modena Fc previsti per questa settimana sono annullati e il Modena Store resterà chiuso nella giornata di martedì 31 marzo".