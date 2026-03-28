Brutta sconfitta, quella patita dalla Serbia di Veljko Paunovic nell'amichevole di ieri contro la Spagna impostasi con un perentorio 3-0. Al termine della partita, Aleksandar Stankovic preferisce prenderla con filosofia davanti ai microfoni di Mozzart Sport: "Abbiamo giocato contro, a mio parere, la migliore Nazionale del mondo, contro i migliori giocatori. Tutti i ragazzi hanno fatto del loro meglio per ottenere un buon risultato, purtroppo non ci siamo riusciti, ma abbiamo un'altra partita per prepararci bene e per recuperare. Sapevamo di affrontare una squadra fuori dal comune".

Per il ragazzo di scuola Inter non c'è dubbio che la scelta giusta per la Serbia sia quella di affrontare le avversarie più forti fino all'inizio delle qualificazioni al Campionato Europeo: "Certo, certo. Mi piacerebbe giocare sempre così, affrontare le migliori squadre, competere con loro, perché da questo si può solo diventare più forti. Non c'è niente di meglio". Martedì, la sfida all'Arabia Saudita: "Abbiamo provato a giocare il nostro calcio e penso che abbiamo dimostrato di poter competere con la Spagna. Quindi ho un'impressione positiva, perché da una partita come questa si può solo imparare. Spagna campione del mondo? Penso possa farcela", ha concluso.