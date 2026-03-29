Il coefficiente di difficoltà dei test amichevoli sulla strada che porta al Mondiale si alza per la Croazia che, dopo aver battuto la Colombia, mercoledì sfiderà il Brasile di Carlo Ancelotti. Con l'ambizione di sempre, come evidenziato da Zlatko Dalic: "Queste sono partite vere che possono mostrarci molto, dove sbagliamo e cosa non va - le parole del ct croato riportate da Hns.team-. Sono avversari eccellenti per la preparazione ai Mondiali, la Colombia non perdeva una partita da un anno e li abbiamo battuti. Questa è una spinta per la nostra fiducia, abbiamo ricevuto molti riscontri positivi e sono convinto che siamo sulla strada giusta. Anche noi non perdiamo da un anno, era successo contro la Francia in Nations League. La Croazia ha ottenuto ottimi risultati, dopo gli Europei in Germania abbiamo perso solo tre partite. Sono ottimi risultati, la Croazia è al vertice del calcio mondiale e dobbiamo restarci. Dobbiamo credere in noi stessi, lavorare come abbiamo fatto finora, con tanta energia, motivazione e amore per il calcio".