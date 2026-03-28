Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe avere ripercussioni dirette anche sulle strategie dell’Inter. In caso di una sua eventuale partenza verso il Barcelona, i nerazzurri sarebbero già al lavoro per individuare un sostituto e tra i profili seguiti spunta quello di Johan Vásquez, attualmente in forza al Genoa.

Secondo indiscrezioni provenienti dalla stampa internazionale, il difensore messicano sarebbe considerato un’opzione concreta dalla dirigenza interista, grazie a caratteristiche ritenute simili a quelle del centrale italiano: entrambi mancini, affidabili in costruzione e già rodati in Serie A.

Vásquez si è imposto negli ultimi anni proprio con la maglia del Genoa, dove è diventato un punto fermo della difesa e un riferimento anche nello spogliatoio. Il suo rendimento, nonostante una squadra spesso impegnata nella lotta per obiettivi di medio-bassa classifica, ha attirato l’attenzione di diversi club importanti.

Il giocatore è sotto contratto fino al 2028, ma un’offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro potrebbe aprire scenari di mercato concreti. In precedenza era stato accostato anche al Milan, che avrebbe valutato un investimento intorno ai 12 milioni.

L’eventuale operazione resterebbe comunque legata al destino di Bastoni: solo una sua cessione alla Liga potrebbe sbloccare realmente i piani dell’Inter per la rifondazione del reparto difensivo. Per ora si tratta di suggestioni, ma il nome di Vásquez entra con forza nel giro dei possibili obiettivi estivi nerazzurri.