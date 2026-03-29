La gara di martedì sera contro la Bosnia sarà speciale per Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter - ricorda oggi La Gazzetta dello Sport -raggiungerà infatti una leggenda come Sandro Mazzola come numero di presenze in Nazionale, arrivando al gettone numero settanta in azzurro. Per festeggiarlo serve una vittoria e l'accesso al Mondiale che in Italia manca ormai da diversi anni.

Dopo martedì gli unici due interisti di spicco che precederanno Barella nella classifica delle presenze azzurre saranno Beppe Bergomi (81) e Giacinto Facchetti (94), oltre a Marco Tardelli (81), Andrea Pirlo (116), Leonardo Bonucci (121) e Fabio Cannavaro (136). "Nicolò sente che questa primavera-estate può essere importante per la sua carriera ed è convinto che centrare l’obiettivo Mondiale con l’Italia gli darà la spinta per finire alla grande la stagione con l’Inter. Va alla caccia del terzo tricolore con tre allenatori diversi (i primi due con Antonio Conte e Simone Inzaghi), ma spera di mettere in bacheca anche la Coppa Italia, finora sollevata due volte", sottolinea la rosea.