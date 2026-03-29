La storia, purtroppo, può attendere. Priva della propria principale bocca da fuoco Tessa Wullaert, l'Inter Women di Gianpiero Piovani deve cedere il passo alla più esperta e concreta Roma che stacca il pass per la finale di Coppa Italia vincendo 2-1 all'Arena Civica dopo l'1-1 della gara di andata, in un match che ha avuto Beppe Marotta come spettatore d'eccezione. La firma principale del match è probabilmente quella di Giulia Dragoni: la ragazza uscita dalle giovanili nerazzurre è assoluta protagonista con le sue giocate e coi suoi due assist coi quali, nel primo tempo, prima regala a Manuela Giugliano un pallone che la bomber capitolina converte in una parabola incredibile che bacia la traversa e finisce nel sacco, poi manda Evelyne Viens a tu per tu con Cecilia Runarsdottir dopo una ripartenza da manuale; la canadese ha vita facile e timbra il raddoppio. Nel mezzo, c'è anche una clamorosa parata di Olivie Lukášová sulla zampata ravvicinata di Elisa Polli, in una prima frazione dove l'Inter prova a fare il suo ma è ben controllata dalle avversarie brave poi a punire in contropiede.

Piovani nella ripresa decide di giocarsi subito le carte Karolina Lea Vilhjálmsdóttir e Haley Bugeja, ma rischia subito di prendere il tris con la cavalcata di Valentina Bergamaschi fermata in extremis da Henrietta Csiszar. Roma che poi mantiene il pallino delle operazioni ed è aiutata anche dalla buonasorte che assiste Lukasova sul tiro di Bugeja che dopo una deviazione si stampa sul palo prima di finire tra le mani del portiere della Cechia. Ancora Dragoni rischia di firmare il terzo assist servendo Bergamaschi che angola troppo il tiro all'80esimo, poi la gara scema di intensità fatto salvo il guizzo di Lukasova sul tiro di Ana Milinkovic, fino al 90esimo quando proprio Vilhjálmsdóttir si inventa una punizione magistrale che non lascia scampo alla numero uno della Roma, alimentando per qualche minuto le speranze interiste fino al triplice fischio. Giallorosse che conquistano l'ennesima finale della loro storia, la sesta consecutiva nella competizione, mentre l'Inter saluta la competizione con qualche rammarico.