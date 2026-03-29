L'impatto di Pio Esposito nella semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord può spingere il ct azzurro Gattuso a lanciarlo titolare nella finale di martedì con la Bosnia. Il Corriere dello Sport caldeggia questa ipotesi tra le pagine della sua edizione odierna, immaginando il bomber dell'Inter in campo dal 1' al fianco di Moise Kean.

Ringhio "non guarderà in faccia nessuno tra poche ore e nel momento di decidere gli undici - assicura il giornale -. Retegui è un suo pupillo, sa come combatte e quali sono le sue doti realizzative. Pio lo ha lanciato al debutto in Nazionale quando non aveva ancora segnato in Serie A e in Champions con l’Inter. È una scelta delicata. Gli allenamenti e gli occhi dei suoi giocatori detteranno la strategia".