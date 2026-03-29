La Roma ha puntato il mirino su Carlos Augusto, affidabile e duttile difensore che in questi anni all'Inter si è reso prezioso sia come braccetto di sinistra che come esterno a tutta fascia. Il contratto del brasiliano scade nel 2028 e al momento, conferma oggi il Corriere dello Sport, c’è distanza con il club nerazzurro sul rinnovo, anche se per la dirigenza il giocatore non è né in uscita né incedibile: la Roma un budget da 15-16 milioni per coprire quel ruolo, ma in Viale della Liberazione valutano il cartellino almeno 20.

Dall'altra parte piace e non poco Manu Koné e da questo interesse può nascere l'intreccio con Carlos Augusto, anche perché la Roma è costretta a fare cassa entro il 30 giugno per questioni di bilancio e Fair Play Finanziario. Ma a che prezzo si può chiudere l'affare? "Beh, l’Inter non ha intenzione di farsi tirare per il collo - assicura il Corsport -. La posta, rispetto ai 35 milioni di qualche mese fa, si può alzare, ma non troppo. E le necessità giallorosse potrebbero fare gioco al club nerazzurro. Evidentemente, l’incastro è ancora tutto da trovare. Ma con il coinvolgimento di Carlos Augusto, magari, potrebbe risultare più semplice arrivare a dama. In ogni caso, tecnicamente, l’operazione andrebbe vista in due affari distinti. Con il passaggio di Manu in nerazzurro da definire prima del 30 giugno e il trasferimento di Carlos Augusto nella Capitale da perfezionare a luglio".