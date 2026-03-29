La Federcalcio turca ha voluto mandare un messaggio di vicinanza a Mircea Lucescu, ct della Romania, che in queste ore si trova in ospedale, in condizioni stabili, dopo aver accusato un malore durante la riunione tecnica della sua selezione prima della partenza per la Slovacchia, dove martedì è in programma un'amichevole. "Abbiamo appreso con grande tristezza che Mircea Lucescu, allenatore della nazionale rumena, è stato ricoverato in ospedale dopo essersi sentito male durante un incontro con la sua squadra prima dell'amichevole contro la Slovacchia. Stiamo monitorando attentamente le sue condizioni; lo stato di salute è stabile e sta continuando le cure in ospedale - si legge nella nota ufficiale diramata dalla TFF -. Esprimiamo i nostri migliori auguri a Mircea Lucescu, che ha dato un contributo significativo al calcio turco sia a livello di club che di nazionale, e alla Federazione calcistica rumena, e ci auguriamo che l'allenatore rumeno si rimetta al più presto".