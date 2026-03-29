Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, parla ai microfoni di Vivo Azzurro TV a due giorni dalla sfida che vale un Mondiale, quella di Zenica contro la Bosnia-Erzegovina: "È da un paio di mesi che il nostro unico pensiero è andare al Mondiale, ce lo meritiamo, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Sappiamo tutti quello che ci giochiamo. Per me e per qualcun altro non più giovane sarà probabilmente l’ultima occasione, ci teniamo a sfruttarla. Agli italiani chiedo di starci vicini, devono sapere che daremo il massimo per andare a questo Mondiale”.

A Zenica l’Italia troverà temperature rigide ma anche uno stadio caldissimo, pronto a spingere i padroni di casa dal primo all’ultimo minuto: “Dobbiamo partire forte e non farci condizionare né dagli avversari né dal clima. Siamo abituati a giocare con le pressioni. La nostra forza sta nell’aiutarci sempre, in qualsiasi circostanza. Anche nell’ultima partita credo si sia visto che andiamo tutti dalla stessa parte”. Politano in conclusione parla del rapporto con Rino Gattuso che lo ha allenato anche a Napoli: "L’ho ritrovato ancora più carico. Il mister è uno che ci tiene tantissimo al gruppo, non vuole egoismi. È un grande motivatore e chiede sempre il massimo a tutti, sia in partita sia in allenamento”.