Nella giornata di sabato 28 marzo si è tenuta presso il museo Piaggio di Pontedera la terza edizione del Premio internazionale Romano Fogli "Classe e lealtà mondiali". Tra i premiati nel corso della cerimonia ci sono il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta e il responsabile dell'area medica Piero Volpi.

Il riconoscimento è intitolato a Romano Fogli, storico centrocampista italiano che ha giocato con le maglie di Torino, Bologna, Milan e Catania tra la fine degli anni '50 e gli anni '70, scomparso nel 2021. Giocatore apprezzato per il suo talento e il suo comportamento esemplare, il premio è nato per celebrare l'eredità di Fogli e i valori che l'hanno guidato nel corso della sua carriera.